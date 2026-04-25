阪神・ラグズデールが今季初めて1軍に合流した。28日からのヤクルト3連戦での登板が見込まれる。今季のファーム・リーグでは4試合登板で1敗、防御率2・29。19回2/3で20三振を奪う一方、17四死球で制球に課題を残していた。藤川監督は「まあ、順番ですね。いいパフォーマンスを残してくれることを期待しています」と語った。