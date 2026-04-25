阪神・藤川監督が「勝利と育成」の二兎（にと）を追う。23日に出場選手登録を外れた茨木を通して、若手を起用する意図を明かした。「（茨木は）課題が出たでしょう。若い選手、キャリアが浅い選手は、出た課題を再度1軍の舞台でトライする選手もいれば、ファームでそれを克服する選手もいる。この時期だからいい課題が出るので、それを持ち帰ってそれぞれの野球人生につなげてほしい」9日ヤクルト戦で初先発初勝利を挙げた高