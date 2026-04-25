夏のインナー選びに悩む季節が到来。汗やムレが気になるこれからの時期は、機能性と快適さの両方を叶えるアイテムが欠かせません。しまむらの人気シリーズ「FIBER DRY」は、さらっとした着心地と手に取りやすい価格で毎年注目を集めています。今年も進化したラインナップが登場し、日常をもっと快適にしてくれる予感♡デイリー使いにぴったりな優秀アイテムをチェックしてみましょう。 さらっと快適な夏