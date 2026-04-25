◇男子ゴルフツアー前澤杯第2日（2026年4月24日千葉県MZGC＝6652ヤード、パー72）男子ツアー初出場の青木は女子選手として初めてアンダーパーを出した初日に続いて71で回った。インから出て12番パー5で第3打をピンそばにつけてバーディーを先行させるなど3バーディー、2ボギー。「コンディションを踏まえるとボチボチいいゴルフができた」と自賛した。週末に向けて「ダブルゆうさく（同組の宮里と細野）からいいリズ