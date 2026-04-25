◇男子ゴルフツアー前澤杯第2日（2026年4月24日千葉県MZGC＝6652ヤード、パー72）ツアー通算7勝の宮里優作（45＝大和ハウス工業）が史上初の2ホール連続イーグル締めで9年ぶり優勝のチャンスを引き寄せた。15位から出て、2イーグル、4バーディー、2ボギーの66で回り、通算11アンダーでトップと2打差の7位に浮上した。長野泰雅（22＝福岡地行）、香妻陣一朗（31＝国際スポーツ振興協会）が13アンダーで首位に並んだ。終