地域の憩いの場としても愛された眼鏡店（本人提供）川崎市宮前区鷺沼で昨年５月、市の下水道管の詰まりによって汚水が逆流し、営業停止に追い込まれた老舗の眼鏡店がある。仮店舗での営業も今月２８日に終了。都市インフラに起因する被害が、半世紀を超えて地域に根差してきた個人商店の廃業に直結した。２代目の男性店主（６３）は「川崎市に対して絶望している。何が『最幸のまち』なんだ、と思ってしまった」と悲憤する。被