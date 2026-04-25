巨人・田中将大投手（３７）は２４日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発。７回途中８７球を投げ８安打無失点と好投するも、チームは延長１１回の末に１―２とサヨナラ負け。日米通算２０３勝はお預けとなった。走者を背負っても気持ちはブレない。初回に先頭・三森に左前打を許すも一死一塁から捕手・大城の二盗阻止にも助けられて三人斬り。続く２回には先頭の宮崎に中前打、一死一塁から７番・松尾に左前打を浴びて一死一、三塁のピ