乗客106人が亡くなり、562人が重軽傷を負ったJR福知山線脱線事故は4月25日、発生から21年を迎えた。当時大学生だった次女が事故車両の2両目で大けがをした、兵庫県川西市の三井ハルコさんがラジオ関西の取材に応じた。JR福知山線脱線事故から21年を前にラジオ関西の取材に応じる三井ハルコさん〈2026年4月10日撮影 兵庫県川西市〉昨年（2025年）12月、 事故車両を保存する施設が大阪府吹田市に完成した。施設は一般には非公