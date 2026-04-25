ＩＭＭ通貨先物４月２１日主要国通貨円の売り越し増加 円94460枚の売り越し 11252枚の売り越し増 ユーロ41324枚の買い越し 15306枚の買い越し増 ポンド52039枚の売り越し 2685枚の売り越し減 スイスフラン33273枚の売り越し 824枚の売り越し減 ＩＣＥドル指数4983枚の買い越し 187枚の買い越し減 レバレッジド・ファンズ４月２１日主要国通貨円の売り越し増加 円80578枚の売り越し 15269枚の売り越