ＩＭＭ通貨先物４月２１日資源国通貨豪ドルの買い越し減少 カナダ58834枚の売り越し 19438枚の売り越し減 豪ドル64817枚の買い越し 258枚の買い越し減 ＮＺドル48454枚の売り越し 6178枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ４月２１日資源国通貨豪ドルの買い越し増加 カナダ64786枚の売り越し 1216枚の売り越し増 豪ドル47218枚の買い越し 5543枚の買い越し増 ＮＺドル18062枚の売り越し 972枚の売り越