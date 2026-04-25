ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１４９．４０円付近と下げ渋っているものの本日安値圏での推移となっている。本日の為替市場はＮＹ時間に入ってドル安が優勢となり、ドル円も売りが優勢となった。 ドル安のきっかけとしては、米国とイランが土曜日に和平協議を行うと伝わったことと、米司法省が、ＦＲＢ本部ビルの経費に関するパウエル議長の刑事捜査を取り下げたことが材料視されている。和平協議にはバンス副大統領は出席