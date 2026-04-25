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【経済指標】 【米国】 ＊ミシガン大消費者信頼感指数（4月・確報値）23:00 結果49.8 予想48.5速報47.6 【カナダ】 小売売上高（2月）21:30 結果0.7% 予想0.9%前回1.2%（1.1%から修正）（前月比) 結果0.5% 予想0.8%前回1.0%（0.8%から修正）（コア・前月比) 【発言・ニュース】 米司法省、パウエル議長の刑事捜査取り下げ 米司法省は、ＦＲＢ本部ビルの経費に関するパウエル議長