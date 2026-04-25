日本高野連は２４日、大阪市内で理事会を開き、今夏に行われる第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５〜２２日・甲子園）からビデオ検証を導入すると決定。高校野球は大きく様変わりしていく。＊＊＊◆記者の目高校野球のビデオ検証導入で、新たな“甲子園の魔物”が生まれる可能性を感じている。９イニング中に限られた権利を行使するのは、試合の勝負どころがほとんど。アウト判定がセーフになれば攻撃側に流れが傾