日本高野連は２４日、大阪市内で理事会を開き、今夏に行われる第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５〜２２日・甲子園）からビデオ検証を導入すると決定。高校野球は大きく様変わりしていく。また変革が進む。日本高野連は今夏の甲子園からビデオ検証を導入することを発表した。全日本大学野球連盟と日本高野連でこの日、「ビデオ検証に関する特別規則」を制定。高校野球では９イニングで１回、ビデオ検証を求めることが