◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２×―１巨人＝延長１１回＝（２４日・横浜）田中将のピッチングを若い投手は見本にすべきだね。ＭＡＸは１４８キロでも、ものすごく速く見えないかい？もちろん多彩な変化球があるから、真っすぐが生きるんだが、どこに投げれば打たれ、どこなら抑えられると自分を知っている。ベルトより高めの球を意識させながらボールにして、最後は低めに投げてゴロで打ち取る。その狙いが甘くなればヒッ