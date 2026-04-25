◇パ・リーグオリックス3―2日本ハム（2026年4月24日京セラドーム）まるでコミックのように出来過ぎた一発に、スタンドが揺れた。オリックスの新助っ人・シーモアが、7回に来日初本塁打となる決勝2ラン。京セラドーム通算3000号のメモリアル弾で、球団新記録の同球場9連勝へ導いた。「来日初ホーマーだけでも十分いいことなのに、いい街でいいファンの前で打てたことが本当にうれしい。喜びも爆発したよ」昨季の沢村賞