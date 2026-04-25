◇セ・リーグ中日6―4ヤクルト（2026年4月24日バンテリンドーム）中日の杉浦が3―4の9回に登板し3者凡退。直後の劇勝で移籍後初白星を手にした。「1軍へ上がってから一度も勝ってなかったのでうれしい」と3試合目の登板での勝利にホッとした表情。21年に28セーブを挙げた34歳は、不安定な救援陣の強化が期待される。本拠地初登板で初めてのお立ち台にも上がり「選手は下を向いていない。背中を押してほしい」と訴えた。