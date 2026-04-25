◇ファーム・リーグ広島11―5ソフトバンク（2026年4月24日由宇）再調整のため出場選手登録を外れた広島・ファビアンがファーム・リーグのソフトバンク戦（由宇）に「2番・左翼」で先発出場。4回無死一塁では東浜のスライダーを捉えて左前打。続く6回1死では育成・岡田から左前打を放つと、中村奨の打席で二盗に成功した。2安打1盗塁で再スタートを切ったF砲。新井監督は「ファームの試合でしっかり打席に立って、状態を