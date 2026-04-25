阪神・佐藤輝明内野手（２７）が２４日、甲子園のカメラマン席に設置された防護ネットを歓迎した。１８日の阪神−中日戦で、中日・福永が飛球を追ってカメラマン席に転落。その後、救急搬送される事態があった。球場側は早急に対応し、２３日に完成した。主砲は２５日からの広島２連戦に向け、本拠地で調整。連敗ストップへ、快音を響かせる。完成形ではなくても、まずは安全にプレーできる環境が整った。甲子園球場の一、三塁