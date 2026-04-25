広島・栗林が中10日で26日の阪神戦に先発する。今季から先発転向に伴い、疲労を考慮されて間隔があいているが、「調整はあまり変わらない」と順調そのものだ。今季3試合の登板はいずれもクオリティースタート（6回以上自責3以下）で2勝0敗、防御率1・16と抜群の安定感を誇る。強力打線との対峙（たいじ）を前に「長打のある打者は長打を警戒しないといけないですし、足がある打者はランナーに出さないようにしていかないといけ