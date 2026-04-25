阪神の森下翔太外野手（２５）が２４日、連敗ストップを誓った。２５日からの広島２連戦では、ターノック、栗林と対戦予定。「両選手ともいい投手。自分たちは連敗してますし、明日勝てるように頑張ります」と力を込めた。両右腕とは今月序盤にマツダで対戦したが、安打を１本も打つことができなかった。とりわけ栗林に対しては、プロ入りから計８打数無安打。リリーフ時代から苦しめられてきた相手だ。「いろんな球種でストラ