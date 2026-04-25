©ABCテレビ わずか数センチのロープの上、命綱なしで綱渡りを披露する清水恒男さんは、身体ひとつで世界40カ国以上を渡り歩いてきたパフォーマーです。そんな清水さんが団長として率いるのが「クロワッサンサーカス」です。 ©ABCテレビ 超絶技巧の演技と華やかな生演奏で観客を魅了するクロワッサンサーカス。メンバーは、パフォーマー５人、楽団員５人の計10人