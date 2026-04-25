広島のドラフト1位・平川蓮外野手（22）が24日、マツダスタジアムでの練習で新井貴浩監督（49）から熱血指導を受けた。右肩痛が完治し、19日の1軍復帰以降は4試合で17打数3安打、7三振、打率・176。打席内での球の見方や肩の使い方などでアドバイスを受け、修正に取り組んだ。チームは2試合連続零敗で22イニング連続無得点と打線が低調。きょう25日の阪神戦（甲子園）からの上昇を目指す。平川は、新井監督から初めて密着指導