◇パ・リーグオリックス3―2日本ハム（2026年4月24日京セラドーム）オリックスのエスピノーザが7回3安打1失点の力投で、球団では17年のディクソン以来となる開幕4戦4勝を飾った。2回無死一、三塁を無失点でしのぎ、3回から5イニング連続で3者凡退に抑えるなど流れを引き寄せた。「なんとか逆転してほしい思いで、我慢して投げていたよ。気持ちだけは負けないようにね」岸田監督も「ずっと球の扱いがいいし、イメージ通り