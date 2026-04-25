阪神は２４日、甲子園で全体練習を行った。チームが２連敗で聖地へ戻ってきた中、２５日・広島戦に中７日で先発する村上頌樹投手（２７）は「入り」を大事にゲームメークすることを誓った。足踏みしている藤川監督の通算１００勝を、セ・リーグ最速記録で飾れるのは通算１６６試合目となる同戦がラストチャンス。エースが節目の白星＆連敗ストップを託された。悲観はしていない。連敗ストッパーを託された村上は、柔和な表情で