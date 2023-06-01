鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが、退団が濃厚視されるイングランド代表MFアダム・ウォートンの後釜として、NECの佐野航大に関心を持っているようだ。クリスタル・パレスの専門サイト『WE ARE PALACE』は４月23日、「クリスタル・パレスは日本代表の彼を非常に注意深くチェックしており、彼がウォートンの後任を務めることができると考えている」と報じた。「NECは22歳のこの選手を3000万ポンド（約65億円）と評価して