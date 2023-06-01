高市外交が「一人勝ち」の様相4月16日、NATO本部に駐在する30カ国の大使らが来日して茂木敏充外相を表敬し、船越健裕外務事務次官とも意見交換を行った。また、4月17日には、外務省が英仏主催の「ホルムズ海峡の航行の自由に関する首脳オンライン会合」に寄せた高市早苗首相の書面メッセージを公表した。欧州各国からは高市首相に次々と会談を求めており、米欧の亀裂が深刻化するなか、トランプ政権と唯一良好な関係を維持する