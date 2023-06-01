シント＝トロイデン（STVV）のエースストライカー、後藤啓介が４月24日、アンデルレヒト戦で今季11ゴール目を記録した。２月15日のズルテ・ワレヘム戦（３−２で勝利）以来、２か月ぶりのゴールだった。チームは２対０で勝利。３位STVVは４位アンデルレヒトとの勝点差を一気に５まで広げた。「（伊藤）涼太郎くんが持った時に顔が上がった瞬間、来るなと思ったので、あとは相手との駆け引きにしっかり勝てた結果のゴールだと思