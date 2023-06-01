日本高野連は24日に理事会を開き、今夏甲子園大会でのビデオ検証導入を承認した。高校野球の公式戦で採用されるのは初。同連盟の井本亘事務局長は「審判を守ることも大きな役割ではあるが、チームに対して正しい判定をすることに重きを置いた」と説明した。権利行使の回数は9回までに1度のみ。判定が覆った場合はもう一度使用でき、3度目の使用は認められない。延長に入った場合は9回までの使用回数にかかわらず1度使用でき、