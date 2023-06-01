J2新潟は25日にホームでFC大阪と対戦する。24日は新潟・聖籠町のアルビレッジで練習を行い、セットプレーなどを確認した。攻守で欠かせない存在であるDFジェイソン・ゲリア（32）は好調の波に乗って連勝に貢献し、オーストラリア代表として6月のW杯北中米大会出場にもつなげる。練習中に見せる笑顔からも調子の良さがうかがえる。攻撃では起点となり、守備ではハイラインを支えるゲリアは3試合連続の先発出場が濃厚。昨季はケ