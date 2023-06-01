◇東都大学野球第3週最終日立正大4―3青学大（2026年4月24日神宮）3回戦2試合が行われた。10季ぶりに1部復帰した立正大は延長11回の末、青学大に4―3でサヨナラ勝ちを収め、2勝1敗で勝ち点1とした。2番・藤崎凌太郎内野手（3年）の右前適時打で試合を決めた。タイブレークまでもつれ込んだ接戦。立正大・藤崎は、3―3の11回無死満塁から直球を右前に運び、右手を突き上げた。リーグ6連覇中の青学大から勝ち点を奪う、人