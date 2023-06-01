女優綾瀬はるか（41）が24日、大阪市内で主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（公開中）の公開記念舞台あいさつを行った。同事務所の俳優・妻夫木聡と18年ぶりの共演で夫婦を演じた。「2人の関係は外野から見てて面白かったです。初日舞台あいさつでもかみ合ってなかったり…」と石井裕也監督に言われ、大笑い。「ちょっとかみ合ってなかったですね。妻夫木さんはすごい真面目で…映画のほんとにお父さんのような…」と