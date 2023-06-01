女優綾瀬はるか（41）が24日、大阪市内で主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（公開中）のPRを行った。 同作は17日に公開され、邦画実写週末観客動員ランキング初登場第1位のロケットスタートを切った。2000年3月に発生した地下鉄脱線事故で亡くなった男子高校生。当時同じ車両で通学し密かに思いを寄せていた女性から2020年、彼へのラブレターが遺族の元に届いた。その実話に魅了された石井裕也氏が監督、脚本、編集を