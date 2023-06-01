俳優の綾瀬はるか（41）が24日、大阪市内で行われた映画『人はなぜラブレターを書くのか』公開記念舞台あいさつに登場。撮影中、共演者の行動に困惑したことを打ち明けた。【全身ショット】素敵…二の腕あらわな華麗なワンピースで登場した綾瀬はるか同作では、綾瀬は2008年以来、18年ぶりに共演する妻夫木聡と夫婦役を務める。石井裕也監督が「2人の関係が外野から見てておもしろかった」と言われ、初日の舞台あいさつでかみ