日本経済の成長を加速させる上で、硬直的な予算編成のあり方を見直すことは重要だ。経済成長と財政健全化を両立させる新たな仕組みを練る必要がある。政府が今夏にまとめる「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」を巡って、議論が本格化している。高市首相が掲げる「責任ある積極財政」を進めるため、予算編成のあり方や財政健全化の目標を抜本的に見直すという。主題の一つが、危機管理投資や成長投資について複数