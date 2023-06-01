違法なオンラインカジノは、利用者をギャンブル依存症にさせるなどの社会問題を引き起こしている。あらゆる手を尽くして、社会への蔓延（まんえん）を食い止めねばならない。オンラインカジノの利用防止策を検討してきた総務省の有識者会議が、カジノサイトへの接続を強制的に遮断する「ブロッキング」の実施も排除しないとする報告書案を、大筋で了承した。オンラインカジノは、サイト上でルーレットやスロットマシンのほか