◇東都大学野球第3週最終日国学院大2―1東洋大（2026年4月24日神宮）3回戦2試合が行われた。22年秋以来7季ぶりのリーグ優勝を目指す国学院大は2―1で東洋大にサヨナラ勝ち。勝ち点3で首位に立った。国学院大は1―1で迎えた9回は1死満塁を無失点でしのぎ、直後の攻撃で先頭の3年生・石野蓮が中越えにサヨナラアーチを放った。3カードを終えて、唯一の勝ち点3で単独首位に立ち「自分たちは（1年時から）青学の優勝しか見て