俳優の綾瀬はるか（41）が24日、大阪市内で行われた映画『人はなぜラブレターを書くのか』公開記念舞台あいさつに登場。大阪ファンの質問に答えた。【全身ショット】素敵…二の腕あらわな華麗なワンピースで登場した綾瀬はるか2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした当時高校生の富久信介さん。その家族のもとに20年の時を経て一通の手紙が届いたところから始まる