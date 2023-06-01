日本高野連は、2月の理事会で実施を決定していた7回制に関する意見交換会の詳細を発表した。5月30日と6月6日の2日間に分けて6人ずつ参加し、初日は日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサーや大阪桐蔭の西谷浩一監督、2日目は日大三（東京）前監督の小倉全由氏、仙台育英（宮城）の須江航監督らが討論する。元柔道家でJOC理事の谷本歩実氏や大学教授ら野球関係者以外も参加することについて、同連盟の井本亘事務局