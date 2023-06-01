【キーウ＝倉茂由美子】１９８６年にウクライナ北部チョルノービリ（チェルノブイリ）で起きた原子力発電所事故で、現場で対応に当たった人々は「リクビダートル（処理作業員）」と呼ばれる。自身の安全を顧みずに救助や事故処理に当たった人たちが、４０年前の現場を語った。８６年４月２６日午前３時頃、原発に近い新興住宅地プリピャチで、軍事消防隊の検査官ペトロ・シャブレイ（６７）の自宅玄関のベルが激しく鳴った。