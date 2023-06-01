声優、俳優、歌手として活躍する宮野真守（４２）が、来年のＮＨＫ大河ドラマ「逆賊の幕臣」に出演することが２４日、発表された。主演の松坂桃李演じる小栗忠順の幼なじみ・滝川具挙（ともたか）役で、大河ドラマ初出演。滝川は長崎奉行などの要職を歴任し、大目付まで上り詰め、戊辰戦争では小栗と同じく新政府軍への徹底抗戦を主張する。初大河に宮野は「このような機会をいただき、とても光栄に思います。膨大な設定資料