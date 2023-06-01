オリックスの吉田輝星投手（25）が、25日から今季初昇格することが分かった。25年3月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、昨季はリハビリに専念。今春キャンプ中の2月22日紅白戦で実戦復帰し、ファーム・リーグではここまで8試合の登板で防御率0・00を記録している。今月7、8日の阪神戦でいずれも登板し、連投テストもクリア。24年に50登板した右腕が、復活の一歩を踏み出す。チームは24日に救援右腕・横山楓の登録を抹消。