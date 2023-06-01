右肩の違和感で離脱した西武・ラミレス投手がネットスローを再開したことが２４日までに分かった。現在は３軍選手とともに練習中で、「肩肘は全然問題ない。１軍で活躍することが野球選手としては一番いいことだと思うので、１軍の試合を家で見なきゃいけないのはいい時間を過ごせていない」と早期の合流を夢見る。また、右肩の張りで同様に離脱し先に投球練習を再開しているウィンゲンター投手も、近日中にも傾斜を使った投