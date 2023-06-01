日本高野連が２４日、大きく揺れ動いた。この日、大阪市内で理事会を開き、宝馨（たから・かおる）会長（６９）が電撃的に辞任した。日本学生野球憲章に抵触する行為があったとし、高野連はそれ以上の説明は差し控えたが、任期途中での前代未聞の事態となった。改革の旗手が突然、高野連を去ることになった。日本高野連は理事会を経て、宝会長の辞任を発表した。日本学生野球憲章に抵触する行為があり、同日、宝会長から提出さ