◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２×―１巨人＝延長１１回＝（２４日・横浜）悔しい敗戦にも阿部慎之助監督（４７）は前向きだった。１―１の１１回１死一、二塁、６番手の赤星が戸柱に中越えへのサヨナラ二塁打を浴びて力尽きた。その直後、ベンチ裏で取材に応じ「負けはしましたけど、良いゲームだったと思います」と強調。若手が多い中、総力戦で緊迫した試合ができたことを収穫と受け止めた。１点リードの８回、大勢が１死