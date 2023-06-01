◇ラグビーリーグワン第１６節静岡４９―２６浦安（２４日、秩父宮ラグビー場）１部でレギュラーシーズン１２位の浦安は、同９位の静岡に２６―４９で黒星。１３敗目（３勝）を喫した。秩父宮には１万１１７３人が集い、先発したＦＢ山中亮平は「お客さんも多く来てくれて楽しい」としつつ「でも、勝つ試合を見せたかった。やっぱり勝たないといけないなと思いました」と振り返った。第１３節以来、自身約１か月ぶりの