◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日６X―４ヤクルト（２４日・バンテリンドーム）清めの盛り塩は、最後に効果を発揮した。１点を追う９回だ。１死二、三塁で中日・村松開人内野手（２５）が、こん身のガッツポーズ。星のフォークを拾い、逆転３ランを確信した。サヨナラ勝ちも、右翼ホームランウイングへの劇弾決着も、村松のサヨナラ本塁打も初めて。勝利を待ちわびた竜党を熱狂させた。連敗を６で止め、手洗い祝福で髪をぬらした立