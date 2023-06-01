◆男子プロゴルフツアー前沢杯第２日（２４日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）２１位から出た香妻陣一朗（国際スポーツ振興協会）が１０バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６３をマークし、通算１３アンダーの首位に浮上した。「ショットが良くてパットも入った。全体的に悪いところがなかった」と納得の表情を浮かべた。２０２４年から超高額賞金ツアー「ＬＩＶゴルフ」に日本勢として初めてフル