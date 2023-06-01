◆パ・リーグオリックス３―２日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）オリックス・エスピノーザが、充実の汗をぬぐった。「チームに逆転してほしいという思いだけで投げていた」。最速１５４キロの直球を軸に７回３安打１失点、７奪三振と粘投を見せ、７回に太田が同点二塁打、シーモアが決勝２ラン。球団では１７年のディクソン以来、助っ人では２人目の開幕４戦４勝が転がり込んだ。１日の西武戦（ベルーナＤ）での「パパ初