◆パ・リーグオリックス３―２日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）豪快に飛ばし、豪快に笑った。「打った瞬間だったので、いい感触だった。喜びが爆発しました」と白い歯を見せたのは、オリックスのボブ・シーモア内野手（２７）だ。同点に追いついた７回、２死二塁で右翼５階席へ決勝の１号２ラン。１ボールから伊藤のスプリットを完璧に捉えた。レイズから新加入し、来日６７打席目で放った初アーチは、京セラＤの通算３０